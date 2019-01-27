الزبارقة يطالب بوضع خطة لحماية الطواقم الطبية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استنكر عضو لجنة العمل والصحة البرلمانية، النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، الاعتداء العنصري الخطير على طبيب وممرض عربيين، يعملا في مستشفى "شيبا- تل هشومير".

وتوجه الزبارقة برسالة عاجلة لنائب وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، ولإدارة المستشفى، بخصوص هذا الاعتداء العنصري الخطير.

وقال الزبارقة إن "الأقوال البذيئة والاتهامات القاسية، التي كالها أفراد عائلة المريض للطبيب والممرض، تؤكد أن خلفية الاعتداء عنصرية، نابعة من كون الطبيب والممرض عربيين".

وأضاف أن "العنصرية ضد المواطن العربي، أصبحت نمطا سلوكيا يغمر الشارع الإسرائيلي والمؤسسات العمومية وكل مرفق ومكان، إذ لا يمر يوم دون أن يتعرض المواطنون العرب لحادثة أو اعتداء أو فصل على أساس عنصري قومي. بالأمس القريب شهدنا فصلا عنصريا بين العرب واليهود في حافلة عمومية على مدخل مستشفى 'برازيلاي'. العنصرية في الشارع والمؤسسات، تتغذى بالأساس على العنصرية الرسمية، التي تنتهجها الحكومة اليمينية والأذرع السلطوية المختلفة بحق المواطنين العرب".

وطالب الزبارقة، نائب وزير الصحة، بوضع خطة لحماية الطواقم الطبية في المستشفيات والعيادات، لا سيما في ظل ازدياد حوادث الاعتداء على الأطباء والطواقم الطبية، تشمل توفير الحراسة في الأقسام والعيادات وتعزيز الرادع القانوني عبر تشديد العقوبة، على كل شخص يعتدي على أحد أفراد الطاقم الطبي.