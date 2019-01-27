منح للدراسات العليا من البنك الإسلامي للتنمية

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن المنحة

يمول البنك الإسلامي للتنمية البرامج التالية للمنح الدراسية: برنامج البكالوريوس، برنامج الماجستير، برنامج الدكتوراه، برنامج بحوث ما بعد الدكتوراه، تمثل المنح الدراسية أداة مهمة ضمن مبادرات التنمية التي يقودها البنك الإسلامي للتنمية منذ عام 1983 لتطوير التطور التكنولوجي وتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء في البنك وكذلك الدول الإسلامية في الدول غير الأعضاء، وقد تم تصميم البرنامج لجذب النابغين من كلا الجنسين وبناء الكفاءات المناسبة والمطلوبة لتمكين المجتمعات، مع التركيز على علوم الاستدامة بشكل خاص وبما يتماشى مع المجالات العلمية المعتمدة لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الفئة المستهدفة

الطلاب من الدول الأعضاء في البنك أو الدول المسلمة من غير الأعضاء.

معايير القبول

أن يكون من مواطني إحدى الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية أو المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء. أن يكون حاصلًا على شهادة المرحلة الثانوية أو ما يعادل حوالي 12 سنة من التعليم الأساسي لمنح البكالوريوس وتقدير جيد لمنح الماجستير. أن لا يكون منتفعًا من أي منحة دراسية أخرى وقت تقديم الطلب أو خلال المنحة الدراسية للبنك. أن يكون لائقًا طبيًا وعلى استعداد للخضوع للكشف الطبي بعد الاختيار للمنحة.

مجالات الدراسة

الصحة، المدن، تنمية البنية التحتية، معالجة النفايات، الزراعة المستدامة، الطاقة، تقنية المعلومات والاتصال من أجل التنمية، التنوع البيولوجي، تغير المناخ، الاقتصاد والتمويل والمصرفية الإسلامية، العلوم الاجتماعية المرتبطة بالتنمية

آخر موعد للتقديم: 28 شباط (فبراير) 2019



للتفاصيل اضغطوا هنا.

للتقديم، اضغطوا هنا.