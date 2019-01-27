اعتقال 15 عربيا بشبهة تهديد وابتزاز مقاولين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة فجر اليوم، الأحد، 15 شخصا من سكان طوبا- الزنغرية وكفر مندا ووادي سلامة وبئر المكسور، وذلك بشبهة تهديد وابتزاز وترهيب مقاولين ومزارعين في منطقة الشمال خلال العامين الماضيين.

وادعت الشرطة أن "المشتبهين عملوا على ابتزاز المقاولين والمزارعين وفرض الإتاوة (الخاوة) عليهم لدفع مبالغ نقدية كبيرة، وإذا رفضوا فكانوا يلحقون أضرارا جسيمة بمعداتهم ومركباتهم ويحرقونها أو يسرقونها".

وداهمت الشرطة منازل المشتبهين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 22-55 عاما، وقالت إنه "تم العثور على مبلغ 200 ألف شيكل، وكميات كبيرة من الذخيرة ومخدرات من نوع ميرحوانا فيما تم مصادرة مركبات تابعة لهم أيضًا".