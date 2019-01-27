عصفور | وفاء النجيلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
أطلقت الفنانة الفلسطينية وفاء النجيلي أغنيتها الجديدة "عصفور" من إنتاج الإيرلندي جوهنو بالشراكة مع الفنان أيمن مغامس، الذي ترجم الأغنية لتكون النسخة العربية من أغنية Black Bird التي قدمتها عام 1968 فرقة "البيتلز" الشهيرة.
وكتبت مؤسسة ديليا الداعمة لهذا الإنتاج: "تقدم مؤسسة ديليا للفنون بكل فخر هذه الأغنية والفيديوهات الجميلة التي تم إنتاجها في غزة. بينما نحتفل ببداية العام الجديد، يذكرنا هذا الفيديو أنه حتى بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في أسوأ الظروف، لا تزال هناك أغنية تربط بيننا جميعًا. يرجى الانضمام إلينا في مشاركة رسالة السلام والأمل في عام 2019."
كلمات الأغنية
عصفور عم بغني بنص اليل
بجناح صغير كتير بحاول يطير
طول حياتنا
بنستنا اللحظة اللي فيها بكرا عشان نصير
عصفور عم بغني بنص الليل
عيونه مغمضة بس نفسه كمان يشوف
طول حياتنا
بنستنا اللحظة اللي فيها بكرا عشان نطير
عصفور نفسه يطير
بعتم الليل بعده صغير
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