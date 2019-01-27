سحب بطولة العالم للسباحة من ماليزيا لرفضها مشاركة إسرائيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت اللجنة البارالمبية الدولية، اليوم الأحد، سحب حق ماليزيا باستضافة بطولة العالم للسباحة 2019، وذلك موقف ماليزيا الرافض لاستضافة أية فعالية تكون لإسرائيل فيها مشاركة أو تمثيل.

وقالت اللجنة، في بيان اليوم الأحد، "سحبت اللجنة الدولية البارالمبية حق استضافة ماليزيا بطولة العالم للسباحة البارالمبية، والتي كان من المقرر عقدها في كوتشينغ بين 29 تموز/يوليو و4 آب/أغسطس المقبل".

وأضاف البيان أن "القرار اتخذ من قبل مجلس إدارة اللجنة في اجتماعه في لندن بعد أن فشلت وزارة الداخلية الماليزية في توفير الضمانات اللازمة التي تمكن السباحين الإسرائيليين من المشاركة، دون التعرض للتمييز، وهذا يشمل الامتثال الكامل لبروتوكولات اللجنة المتعلقة بالأناشيد والأعلام، وتوفير تأشيرات الدخول عند الحاجة".

وكان وزير الخارجية الماليزي قد أعلن، في وقت سابق، أن بلاده لن تستضيف أية فعاليات جديدة تشارك فيها إسرائيل، مؤكدا أنه تم منع سباحين إسرائيليين من المشاركة في مسابقة مقبلة.

وقال رئيس الوزراء مهاتير محمد، إن السباحين الإسرائيليين لن يسمح لهم بالمشاركة في مسابقة ستجري في وقت لاحق من هذا العام في ولاية ساراواك الشرقية والتي ستحدد المتأهلين للمشاركة في بطولة طوكيو 2020 للألعاب البارالمبية.

ورغم مناشدة من اللجنة البارالمبية العالمية لإيجاد حل لهذا الخلاف، جدد وزير الخارجية الماليزي التأكيد على معارضة ماليزيا لمشاركة إسرائيل في أي فعالية تجرى على أرض بلاده.

وتحظى القضية الفلسطينية بدعم واسع في ماليزيا حيث خرج الآلاف إلى الشوارع احتجاجا على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي في 2017.

وكانت ماليزيا منعت في السابق رياضيين إسرائيليين من المشاركة في فعاليات رياضية. ففي 2015 انسحب رياضيان إسرائيليان من مسابقة متزلجين في لانغكاوي بعد أن رفضت ماليزيا منحهما تأشيرة دخول. كما رفضت استضافة مؤتمر للاتحاد الدولي لكرة القدم في 2017 بسبب مشاركة وفد إسرائيلي.