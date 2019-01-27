التجمع: وجوه جديدة وشباب ونساء يتنافسون على قائمة المرشحين للكنيست

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُغلق باب الترشيح لقائمة التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ البرلمانيّة، الساعة الرابعة مساء أمس السبت.

ويتنافس على المقاعد الخمسة الأولى 16 مرشّحة ومرشّحا، هم: أشرف قرطام، إمطانس شحادة، جمعة الزبارقة، ربيع عيد، نيفين أبو رحمون، هبة يزبك، باسم خلايلة، سامي أبو شحادة، محمّد إغباريّة، مازن غنايم، دعاء حوش، رياض محاميد، عمّار طه، غسّان منيّر، محمّد صبح، وليد قعدان.

يذكر أنّ القائمة سينتخبها 594 مندوبًا عن جمهور أعضاء التجمع، في انتخابات سرّيّة وديمقراطية، يوم السبت المقبل الموافق 2.2.2019، وهناك موقع محصّن للمرأة، بين كلّ ثلاثة مواقع في قائمة مرشحي التجمع.

ويتزامن مؤتمر انتخاب المرشحين مع إعلان النائبين د. جمال زحالقة وحنين زعبي عن عدم ترشحهما من جديد للكنيست، لإفساح المجال لضخ دماء قيادية جديدة من الشّباب والنساء تمثل شرائح مجتمعية ومناطقية متعددة.