انت الان تتابع تفاصيل خبر 6 قتلى و15 مصاباً في هجمات شمالي وشرقي العراق والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 27 يناير 2019 03:51 مساءً - قُتل 6 أشخاص وأصيب 15 آخرون بجروح، اليوم الأحد، في سلسلة هجمات شنها بالغالب مسلحو تنظيم "داعش" شمالي وشرقي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان: إن "اعتداءين إرهابيين منفصلين وقعا بواسطة عبوتين ناسفتين بين مفرق الشرقاط وقرية المسيحلي في محافظة صلاح الدين (شمال)".

وأضاف البيان أن الهجومين أسفرا عن "استشهاد 4 وإصابة 10 آخرين"، مبيناً أن "بين القتلى والجرحى أفراد أمن"، دون تحديد عددهم على وجه الدقة.

وفي حادث منفصل، قُتل رجل وزوجته على يد مسلحي "داعش" في ناحية الشورة جنوبي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد، وفق ما أفاد به الملازم في شرطة نينوى عبد القادر الجبوري لوكالة "الأناضول".

كما شن مسلحو "داعش" هجوماً على حاجز أمني في قضاء خانقين بمحافظة ديالى (شرق)، وهو ما تسبب في إصابة 5 من أفراد الأمن، وفق حديث النقيب بشرطة ديالى حبيب الشمري مع "الأناضول".

وأعلنت بغداد، في ديسمبر 2017، هزيمة "داعش" واستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها، وبلغت ثلث مساحة العراق.

وخلال قتالها "داعش"، مدة 3 سنوات، حظيت القوات العراقية بدعم عسكري من التحالف الدولي لمحاربة التنظيم، بقيادة الولايات المتحدة.

ولا يزال عناصر من تنظيم "داعش"، يشكلون خلايا نائمة، يشنون هجمات مباغتة تستهدف في الغالب قوات الأمن العراقية بشمالي وغربي البلاد.