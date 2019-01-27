انت الان تتابع تفاصيل خبر ضغط على البشير.. حزب سوداني جديد ينسحب من الحكومة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 27 يناير 2019 03:51 مساءً - أعلن حزب الأمة الفيدرالي، اليوم الأحد، انسحابه من الحكومة السودانية تضامناً مع المظاهرات الجارية في البلاد والمطالبة بتنحي عمر البشير.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس الحزب أحمد بابكر نهار، موضحاً أن "الانسحاب يأتي بسبب خروج الحوار الوطني عن مساره الطبيعي، والتضييق على الحريات، والضرب الباطش للمحتجين السلميين"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وفي السياق، قال نجم الدين دريسه، عضو المكتب القيادي للحزب: إنهم دعوا البشير إلى التنحي وتشكيل حكومة قومية.

وأضاف دريسه أن حزبه قدم مبادرات لحل الأزمة في البلاد إلا أن جميع مبادراته "لم تجد آذاناً صاغية".

ولحزب الأمة الفيدرالي وزير اتحادي واحد وهو زير السياحة والثقافة، ووزراء على المستوى الولايات، وثمانية نواب برلمانيين.

ويعتبر الحزب ثالث حزب سياسي ينسحب من الحكومة بعد حركة الإصلاح الآن التي يتزعمها غازي صلاح الدين، وحزب الأمة بقيادة مبارك المهدي.

ويشهد السودان، منذ 19 ديسمبر الماضي، احتجاجات استخدمت فيها قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، وهو ما أدى إلى مقتل 29 شخصاً بحسب رواية الخرطوم.

لكن منظمة العفو الدولية تقول إن أكثر من 40 شخصاً قُتلوا في الاحتجاجات التي تطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلد الأفريقي.