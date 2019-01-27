شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مرتفع لمعظم بورصات الخليج ومؤشر "أبوظبي" فوق 5 آلاف نقطة والان مع التفاصيل

نشطت تعاملات أسواق مال الخليج عند إغلاق الأحد بدعم من أسهم كبرى، وقادت تداولات "أبوظبي" و"دبي" تلك الأسواق بدعم قطاعي العقارات والتأمين.

وزاد مؤشر سوق أبوظبي 0.03% فوق مستوى الـ5 آلاف نقطة، حيث أنهى المؤشر العام التعاملات عند 5020.61 نقطة، بعد التداول على 39.375 مليون ورقة مالية بسيولة 170.988 مليون درهم نفذت خلال 1815 صفقة، وفقا للعين الإخبارية.

ودعم السوق ارتفاع 5 قطاعات يقودها "السلع الاستهلاكية" 2.31%، و"العقار" 2.04%. في حين تراجع 3 قطاعات يتقدمها "الطاقة" 1.03%، و"الاستثمار والخدمات المالية" 1.02%.

وواصل سهم "بنك الاتحاد الوطني" صدارته لنشاط السيولة في السوق بإجمالي 57.816 مليون درهم بعد ارتفاعه 0.31 درهم بنسبة 6.07% متصدرا الارتفاعات في السوق ليغلق عند 5.42 درهم، تلاه سهم "اتصالات" بإجمالي 31.564 مليون درهم ليتراجع 0.24% إلى 16.84 درهم، وتبعهما سهم "بنك أبوظبي الأول" بإجمالي 28341 مليون درهم ليرتفع إلى 14.72 درهم.

ووسط هدوء التداولات، ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي 1.01% ليغلق عند مستوى 2539.64 نقطة بدعم من أسهم السوق القيادية مثل "إعمار"، بعد التداول على 70.197 مليون ورقة مالية بسيولة 89.526 مليون درهم نفذت خلال 1469 صفقة.

وصعدت المؤشرات القطاعية بصدارة "السلع الاستهلاكية" 1.75% مع ارتفاع سهم "دي إكس بي انترتينمنتس" 2.02%، كما ارتفع قطاع التأمين 1.55% بدعم من صعود "الإسلامية العربية للتأمين- سلامة" 3.31%، و"دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين" 0.40%.

وجاء سهم "إعمار العقارية" في صدارة نشاط السيولة في السوق بإجمالي 19.634 مليون درهم بعد ارتفاعه 1.46% إلى 4.17 درهم، تلاه "بنك دبي الإسلامي" بإجمالي 14.059 مليون درهم رابحا 0.39% إلى 5.16 درهم.

واختتم المؤشر العام لسوق البحرين التعاملات رابحا 1.22% عند مستوى 1390.89 نقطة، بعد التداول على 5.370 مليون ورقة مالية بسيولة 1.702 مليون دينار بحريني نفذت خلال 100 صفقة. ودعم السوق صعود قطاعات "البنوك التجارية"2.17%، و"الخدمات" 0.33%، و"الاستثمار" 0.43%.

وارتفعت 7 أسهم بالسوق يقودها "البنك الأهلي المتحد" 3.97% ليغلق عند 0.785 دولار بإجمالي قيمة تداولات 959.936 ألف دينار بحريني متصدرا نشاط الأسهم من حيث السيولة، تبعه "مجموعة البركة المصرفية" رابحا 1.64%، فيما اقتصر التراجع على سهم "المصرف الخليجي التجاري" 5.41%، واستقرت 6 أسهم عند مستويات إغلاقها السابقة.

على الجانب الآخر، أنهى المؤشر العام لسوق مسقط المالي التعاملات باللون الأحمر، خاسرا 0.33% ليغلق عند مستوى 4166.38 نقطة، بعد التداول على 9.930 مليون ورقة مالية بسيولة 2.359 مليون ريال عماني نفذت خلال 169 صفقة. وهبطت قطاعات السوق الثلاثة، حيث خسر قطاع الصناعة 0.50%، وفقد القطاع المالي 4%، وتراجع قطاع الخدمات 0.09%. وتم التداول على 31 سهما ارتفعت منها 3 أسهم يقودها "ظفار الدولية للتنمية والاستثمار" 7.14% بإجمالي قيمة تداول 960.829 ألف ريال متصدرا نشاط التداولات.

وتأثر أداء السوق بهبوط 5 أسهم يقودها "الأنوار لبلاط السيراميك" 3.95%، و"بنك صحار" 2.59%. واستقرت بقية الأسهم عند مستويات إغلاقها السابقة. وحل سهم "بنك مسقط" القيادي تاليا لسهم "ظفار الدولية للتنمية" من حيث السيولة المتداولة بإجمالي قيمة 823.344 ألف ريال عماني ليغلق مستقرا عند 0.408 ريال.

وعمق المؤشر العام لسوق الكويت المالي من خسارته بداية التداولات ليتراجع 0.84% عند الإغلاق خاسرا 44.02 نقطة ليغلق دون مستوى 5200 نقطة، وتحديدا عند 5197.43 نقطة، بعد التداول على 190.679 مليون ورقة مالية بسيولة 38.354 مليون دينار كويتي تمت من خلال تنفيذ 5611 صفقة. وتأثر الأداء بخسارة 8 مؤشرات قطاعية، يقودها "التكنولوجيا" 11.30% مع هبوط سهم "الأنظمة" بالنسبة نفسها.

كما تراجع قطاع "البنوك" 1.33% بضغط من هبوط 9 أسهم من إجمالي 12 سهما تمثل القطاع يقودها "بيت التمويل الكويتي" فاقدا 3.21%. في المقابل، ارتفعت مؤشرات 4قطاعات بصدارة "الخدمات المالية" 0.52%.

وقاد سهم "البنك الأهلي المتحد" نشاط السيولة بإجمالي 11.421 مليون دينار كويتي بعد التداول على 47.971 مليون ورقة مالية رابحا 0.86% إلى 234 فلسا، تلاه سهم "بيت التمويل الكويتي-بيتك" بإجمالي 10.983 مليون دينار كويتي بعد التداول على 18.043 مليون ورقة مالية ليتراجع 3.21% إلى 603 فلوس.