تركيا تختار مرشديها الدينيين للحج "من غير المدخنين"

الخليج 365/ بغدادقال رئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش، الأحد، إن الأولوية في اختيار المرشدين الدينيين لمناسك العمرة والحج، ستعطى لغير المدخنين منهم.

ووجاء ذلك في تصريح لأرباش نقلته "الاناضول" وأشار إلى أنهم يعملون على منع المدخنين مستقبلا من اجتياز امتحان التوظيف كمرشد ديني.

وأكد أن هذا القرار تم اتخاذه بناءً على شكاوى المواطنين، الذين "يرفضون رؤية المرشد الديني وفي يده سيجارة يدخنها".



وأعرب أرباش، عن موافقته على رأي بعض العلماء، القائل بأن التدخين حرام.