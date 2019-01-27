الان تتابع ختام فعاليات تمرين “حمد 3‎” في قوة دفاع البحرين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365 اختتمت بقوة دفاع البحرين اليوم، فعاليات التمرين المشترك حمد / 3، الذي نفذته الأسلحة التابعة لقوة دفاع البحرين والقوات المسلحة المصرية . ونفذت خلال مجريات التمرين المشترك حمد / 3 وفقاً لوكالة انباء البحرين عدد من التكتيكات العسكرية الميدانية وفق تسلسل الخطط المعدة لتطوير القدرات العملياتية والجاهزية القتالية وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة بجمهورية مصر العربية الشقيقة. كما أسهم التمرين في تحقيق المزيد من التكاتف والتآزر والتلاحم والارتقاء في الأداء العسكري والتعاون والتنسيق الأخوي القائم بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى رفع القدرة القتالية بمختلف المستويات العسكرية لتكون مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين في أعلى مستوى من الجاهزية والاستعداد والتأهب لمواجهة مختلف التحديات.

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