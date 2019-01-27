الان تتابع مادورو يطالب أوروبا بسحب شرط “الأيام الثمانية” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، الدول الأوروبية بضرورة سحب طلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون ثمانية أيام.

وقال مادورو، في حوار مع شبكة “سي إن إن تورك”: “على الدول الأوروبية الوقحة والمتكبرة، بالانسحاب من طلب الأيام الثمانية”.

وتابع: “أنا منفتح على الحوار أمام الجميع، لكن غوايدو انتهك الدستور، إنما لا استبعد الجلوس مع ترامب”، واتهم مادورو الولايات المتحدة بالوقوف وراء الأحداث، التي تشهدها فنزويلا لاعتقادها أن فنزويلا “حديقتها الخلفية”.

ومضى بقوله “رئيس الجمعية الوطنية (غوايدو) انتهك القانون والدستور، أنا لست قاضيا، والقضاء سيقرر الخطوات القادمة لحماية البلاد”، وأردف أن “إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتطرفة، تستهدف فنزويلا وتضر الحياة الاجتماعية والسياسية”.

وكانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، أعلنت أن الاتحاد الأوروبي يدعم الجمعية الوطنية لفنزويلا “كمؤسسة منتخبة ديمقراطيا”، ويقف على استعادة الديمقراطية في البلاد على أساس عملية سياسية سلمية ونظام دستوري.

وقالت موغريني في بيان لها: “لقد وجه شعب فنزويلا دعوة هائلة من أجل الديمقراطية والقدرة على تقرير مصيره بحرية. ولا يمكن تجاهل هذه الأصوات. الاتحاد الأوروبي يحث بشدة على الشروع الفوري في عملية سياسية تؤدي إلى انتخابات حرة وذات مصداقية، وفقا للنظام الدستوري”.