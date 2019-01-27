شكرا لقرائتكم كاميرت في صنعاء لاستكمال مشاورات إدارة موانئ الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل كبير المراقبين الأمميين في محافظة الحديدة الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، إلى صنعاء بعد أن أجرى في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن محادثات مع وفد الحكومة الشرعية في لجنة إعادة الانتشار بمدينة الحديدة مقترحات حول إدارة موانئ المدينة وآلية إعادة الانتشار.

وناقش الطرفان إمكانية عقد لقاء مشترك يجمع فريق الحكومة مع الحوثيين.

وكان وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، قد قال إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تعهد بأن اتفاق الحديدة سينفذ، وأن الحوثيين سوف يغادرون المدينة والموانئ كخطوة أولى باتجاه تحقيق السلام في اليمن.

وأضاف اليماني عبر تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن غوتيريس وعد بأن لا يخذل الشعب اليمني الذي تربطه به علاقة، خاصة منذ أن كان مفوضاً سامياً للاجئين.

وقبل الجولات الداخلية التي أجراها كاميرت في اليمن، أجرى المبعوث الأممي مارتن غريفثس لقاء في الرياض مع الرئيس عبدربه منصور هادي، في إطار التحركات المكثفة التي يجريها غريفثس مع كاميرت، للمضي قدماً بتطبيق اتفاق السويد بشأن الحديدة، الذي سعت الميليشيات لعرقلة تنفيذه.

من جانبها، حذرت وزارة الخارجية اليمنية من انهيار اتفاق ستوكهولم، بسبب تعنت الميليشيات في تطبيقه وخرق وقف إطلاق النار.