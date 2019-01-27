وأخيرا... زوج الملكة يعتذر!

اسماء السيد - نصر المجالي: بعد مطالبات شعبية وانتقادات كثيرة عبر وسائل الإعلام، بادر زوج ملكة بريطانيا الأمير فيليب دوق أدنبره للاعتذار للسيدة وهي والدة لطفلين التي أُصيبت بكسر في معصمها في حادث السير الذي كان الأمير طرفا فيه يوم الخميس 16 يناير الحالي.

وقالت تقارير الصحافة البريطانية إن الأمير فيليب كتب رسالة اعتذار وأسف بعمق إلى إيما فيرويذر (46 عاماً)، وهي أُم لطفلين التي أصيبت في الحادث، مؤكدا أن انعكاس ضوء الشمس المنخفضة على الطريق أثر على رؤيته.

وكان الأمير فيليب البالغ من العمر 97 عاما، يقود سيارة لاند روفر (فريلاندر) تصادم مع سيارة السيدة فيرويدز التي دعت إلى محاكمة الدوق باعتباره مسؤولا عن الحادث.

وفي رسالة الاعتذار التي قالت صحيفة "صنداي ميرور" إنها اطلعت عليها، قال الأمير فيليب إنه "آسف للغاية" على حادث التصادم، وتمنى لفيرويدز "الشفاء العاجل"، واعترف كذلك بـ"فشله في رؤية السيارة القادمة ".

كتب دوق إدنبرة للسيدة: "أود منك أن تعرف كم أنا آسف جدا لواجبي في الحادث على الطرق الوعرة في شارع بابينغلي Babingley- في إشارة إلى مكان وقوع الحادث في محيط المزرعة الملكية في ساندرينغهام في نورفولك.

شمس ساطعة

وأضاف: "لقد عبرت في العديد من المرات وأنا أعرف جيدًا عدد الزيارات التي تستخدم هذا الطريق الرئيسي وفي الظروف العادية لم أكن أتعرض لما حدث، فقد كان يوما مشمسا مشرقا وعند حوالي الثالثة بعد الظهر، كانت الشمس منخفضة وساطعة ولكنني هذه المرة فشلت في رؤية السيارة المقابلة، وأنا متشائم جداً بشأن العواقب".

ونوه زوج الملكة إلى أنه الحادث هزّ مشاعره "لكنني شعرت بارتياح كبير لعدم إصابة أي منكم بجروح خطيرة"، وقال: "مع بدء تواجد الناس وتجمعهم في مكان الحادث، نُصحت بالعودة إلى ساندرينغهام هاوس من قبل ضابط شرطة محلي. لقد علمت منذ ذلك الحين أنك عانيت من كسر في الذراع. أنا آسف بشدة على هذه الإصابة".

وختم الأمير فيليب: "أتمنى لك الشفاء العاجل من تجربة مؤلمة للغاية"،، "تفضلوا بقبول فائق الاحترام فيليب".

بلا معنى

وفي وقت سابق، كانت السيدة فيرويذر تلقت رسالة من الأمير ومن الملكة اليزابيث، وقالت إنها رسالة "بلا معنى". وعبرت عن استغرابها من قول الثنائي الملكي: "إن الملكة ودوق أدنبره يودان أن تتذكريهما".

وكان متحدث باسم قصر بكنغهام قال "ان رسالة دعم كاملة أُرسلت للسائقة والراكبة التي كانت معها" بعد الحادث الذي وقع يوم الخميس الماضي.

ولكن ايما فيرويذر أكدت في مقابلة مع صحيفة صندي ميرور "أن الرسالة التي بعث بها لم تكن حتى ذات معنى قائلا فيها "إن الملكة ودوق أدنبره يودان أن تتذكريهما". وهذا ليس اعتذاراً بل انه ليس حتى تمنياً بالسلامة".

وأكدت في المقابلة أنها كانت ستثمن اعتذاره "لو قال الأمير فيليب إنه "متأسف"، ولكن ليس عندي علم إن كان متأسفاً اصلا". وكان تعين لف ذراع فيرويذر بضماد من الجبس في أعقاب حادث اصطدام سيارتها بسيارة دوق أدنبره. وقالت في حديث لصحيفة (صنداي ميرور) إن مارة تجمعوا بعد وقوع الحادث اخبروها ان المحيطين بدوق أدنبره نصحوه ألا يعتذر لها في مكان الحادث.

اتصال وتمنيات

ولكن بحسب البيان الصادر عن قصر بكنغهام، فإن اتصالا جرى بين العائلة المالكة وايما "وجرى تبادل تمنيات طيبة".

وقالت ايما فيرويذر في المقابلة انها ستغفر للأمير فيليب إذا اتصل بها. وأضافت "أنا ما زلتُ أحبه وأحب الملكة" ولكنها أعربت عن اعتقادها بأنه يجب أن يُقاضى قانونياً إذا ثبتت مسؤوليته عن الحادث الذي أسفر عن إصابة صديقتها البالغة من العمر 28 عاماً بجروح طفيفة في الركبة. وكان في السيارة طفل الصديقة الذي لم يُصب بأذى.

وتذكرت فيرويذر "ان سيدة جاءت وقالت "انتِ لا تعرفين من هذا، أليس كذلك؟" كنتُ أظن انه سيد كبير السن ولكنها قالت إنه الأمير فيليب". وقالت إنها صُدمت وكانت مشاعرها مشوشة مؤكدة أن الأمير فيليب يجب ألا يقود سيارة وهو في سن يقرب من المئة عام.