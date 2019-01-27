مندوبو وزارة الاقتصاد اتلفوا كميات من البطاطا الفاسدة في صيدا

كشف مندوبون من وزارة الاقتصاد، بمؤازرة قوة من مكتب صيدا في المديرية الاقليمية لأمن الدولة في الجنوب، على احد محال بيع البطاطا بالجملة في حسبة صيدا لبيع الخضار والفاكهة، على اثر تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عن بيع بطاطا فاسدة في صيدا، حيث تبين أن البطاطا الفاسدة كانت ضمن حمولة شاحنة من البطاطا اشتراها هذا المحل من احد التجار في البقاع.
وعاين مندوبو الاقتصاد بقايا من البطاطا الفاسدة كان صاحب المحل اتلفها، لكن تبين ان عملية الإتلاف ليست صحيحة. وبناء عليه تم تسطير محضر من قبل وزارة الاقتصاد وتقرر سحب هذه البطاطا من الأسواق والتحقق من المصدر الأساسي لها والى اي مناطق وتجار تم بيعها، واعادة اتلاف الكمية المضبوطة في صيدا، تحت اشراف وزارة الاقتصاد. وقد حضر من قبل بلدية صيدا عضو المجلس البلدي المهندس ابراهيم الحريري لمتابعة هذا الموضوع.
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