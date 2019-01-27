السيسي: زيارة البشير لمصر تتويجا للجهود التي بذلت العام الماضي بالقضايا ذات الاهتمام المشترك

اعتبر الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ ان "زيارة الرئيس السوداني ​عمر البشير​ إلى ​القاهرة​ تتويجا للجهود التي بذلت العام الماضي في القضايا ذات الاهتمام المشترك".

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