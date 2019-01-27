أنطوان نصرالله: بعد باريس اللقاءات القادمة لتشكيل الحكومة المنتظرة سيكون مسرحها القطب الشمالي

أكد المحامي ​أنطوان نصرالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "بعد ​باريس​ اللقاءات القادمة ل​تشكيل الحكومة​ المنتظرة سيكون مسرحها ​القطب الشمالي​".

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