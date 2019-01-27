توقيف شخص من بلدة الخيام بعدما تهجم على إمام بلدة العديسة

أوقف مكتب مخابرات مرجعيون في ​الجيش اللبناني​ غ.ع. من بلدة ​الخيام​، بعدما تهجم على إمام بلدة ​العديسة​ السيد حسين نجيب محمد في منزله في البلدة وشهر مسدسا حربيا في وجهه.

وفي التفاصيل، أقدم المواطن غ.ع من بلدة الخيام على التهجم على امام بلدة العديسة وهدده بواسطة مسدس حربي على خلفية أسباب شخصية، ثم لاذ بالفرار، وبعد الاستقصاءات والتحريات التي قام بها المكتب، تم توقيفه وتسليمه الى السلطات المختصة لإجراء المقتضى القانوني، بعدما ادعى عليه الإمام في مخفر البلدة.

وأصدرت بلدية العديسة بيانا استنكرت فيه الاعتداء على الإمام ورفضت "أي تعرض لمقامه وهو يعد عالما بارزا من علماء البلدة الأفاضل وقامة من قامات العديسة الصامدة".