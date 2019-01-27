بوتين: يجب أن نعيش المستقبل دون أن ننسى ما حدث في ليننغراد

لفت الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ خلال كلمة له في ذكرى فك حصار لينينغراد أن "أهل لينينغراد عاشوا على أمل تحقيق النصـر من أجل أبناء وأطفال الوطن"، مشيراً إلى أنه "يجب أن نعيش المستقبل دون أن ننسى ما حدث في ليننغراد التي أراد النازيون تدميرها".

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