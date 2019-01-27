لجنة الانتخابات بتركيا:57 مليونًا و78 ألفًا و461 ناخبًا يحق لهم الانتخاب

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في ​تركيا​ ان عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في ​الانتخابات​ المحلية في آذار المقبل 57 مليونًا و78 ألفًا و461 ناخبًا.

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