البشير: هناك تنسيق أمني مع مصر لضمان أمن البحر الأحمر

لفت الرئيس ​السودان​ي ​عمر البشير​ إلى ان "هناك تنسيق أمني مع مصر لضمان أمن ​البحر الأحمر​ باعتباره أهم ممر مائي يربط شرق ​العالم​ بغربه"، مشيراً إلى "اننا نقوم بتنسيق المواقف مع مصر و​إثيوبيا​ لضمان حقوق مصر والسودان بمياه النيل".

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