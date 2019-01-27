استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، المبعوث الأممي الخاص الجديد إلى سوريا غير بيدرسون حيث شهد اللقاء تبادلاً موسعاً لوجهات النظر حول أخر تطورات الأزمة السورية.
واستعرض أبو الغيط "أهم عناصر موقف الجامعة العربية تجاه الأزمة، من واقع القرارات الصادرة عنها منذ عام 2011، والاتصالات التي جرت مؤخراً في هذا الصدد بين الدول الأعضاء، مع تجديد التأكيد على محورية دور الجامعة في التعامل مع الأزمة باعتبار أنها تتعلق أولاً وأخيراً بدولة عربية".
وشدد على "أهمية العمل على وقف التدخلات الدولية والإقليمية، التي تلقي بتبعات وتداعيات سلبية على مسار تسويتها، أخذاً في الاعتبار أن هذه التدخلات لعبت دوراً رئيسياً في إطالة أمد الأزمة، مع الإشارة إلى ضرورة الاستمرار في ذات الوقت، في العمل على اجتثاث خطر الإرهاب في سوريا من جذوره بما يضمن القضاء عليه، بشكل كامل".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو الغيط: التدخلات الدولية والإقليمية لعبت دورا رئيسيا بإطالة أمد الأزمة السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.