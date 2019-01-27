أبو الغيط: التدخلات الدولية والإقليمية لعبت دورا رئيسيا بإطالة أمد الأزمة السورية

استقبل الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​، ​أحمد أبو الغيط​، المبعوث الأممي الخاص الجديد إلى ​سوريا​ غير بيدرسون حيث شهد اللقاء تبادلاً موسعاً لوجهات النظر حول أخر تطورات ​الأزمة السورية​.

واستعرض أبو الغيط "أهم عناصر موقف ​الجامعة العربية​ تجاه الأزمة، من واقع القرارات الصادرة عنها منذ عام 2011، و​الاتصالات​ التي جرت مؤخراً في هذا الصدد بين الدول الأعضاء، مع تجديد التأكيد على محورية دور الجامعة في التعامل مع الأزمة باعتبار أنها تتعلق أولاً وأخيراً بدولة عربية".

وشدد على "أهمية العمل على وقف التدخلات الدولية والإقليمية، التي تلقي بتبعات وتداعيات سلبية على مسار تسويتها، أخذاً في الاعتبار أن هذه التدخلات لعبت دوراً رئيسياً في إطالة أمد الأزمة، مع الإشارة إلى ضرورة الاستمرار في ذات الوقت، في العمل على اجتثاث خطر ​الإرهاب​ في سوريا من جذوره بما يضمن ​القضاء​ عليه، بشكل كامل".