3 جرحى باطلاق نار بسبب خلاف على افضلية المرور في الهرمل

أفادت معلومات ​صحفية​ أن "مجهولون اقدموا على ​إطلاق النار​ على المدعو ح.ن.د جراء خلاف على افضلية المرور في ساحة الدورة في ​الهرمل​، ما ادى إلى اصابته واصابة كل من ع.ن.د وشخص من آل ز صودف تواجدهما بجانب الطريق. وتم نقلهم إلى ​مستشفى​ البتول لتلقي العلاج، وتولى مخفر الهرمل التحقيق في الحادث، فيما يعمل ​الجيش​ على تسيير دوريات في المدينة".

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