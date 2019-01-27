مادورو دعا الدول الاوروبية لسحب مهلة الثمانية ايام لاجراء انتخابات رئاسية

دعا الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ الدول الاوروبية الى سحب مهلة الثمانية ايام لاجراء انتخابات رئاسية، مؤكداً "أننا منفتحون على الحوار ولكن ​خوان غوايدو​ خرق الدستور ولا استبعد لقاء الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​".

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