نتانياهو: نصرالله يعيش حالة من الارتباك بسبب عزيمتنا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، في حديث على هامش اجتماع ​الحكومة الإسرائيلية​ أن "الأمين العام لـ "​حزب الله​" ​السيد حسن نصرالله​ كسر أمس صمه، فهو يعيش حالة إرتباك شديدة وذلك لثلاثة أسباب. أولا، بسبب النجاح الباهر الذي حققناه في عملية "درع الشمال"، هو وعناصره بذلوا جهودا جبارة في ​السلاح​ المفاجئ الذي تشكله الأنفاق العابرة للحدود وفي حفرها، وعلى نقيض ما قاله، تم القيام بذلك خلال السنوات الأخيرة والأشهر الأخيرة، وفي غضون ستة أسابيع جردناه من هذا السلاح بشمل كامل".

ولفت نتانياهو إلى أن "السبب الثاني، هو أن نصرالله مُربَك بسبب الضيق المالي الذي يعيشه. ال​سياسة​ التي انتهجناها بهدف استئناف العقوبات على ​إيران​ تبناها الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بشكل واضح وحاد وهذا يلحق أضرارا جسيمة بمصادر التمويل التابعة لإيران ولوكلائها وعلى رأسهم حزب الله".

ورأى أن السبب الثالث، هو أن نصرالله يعيش حالة من الارتباك بسبب عزيمتنا"، مشدداً على أن "حزب الله يواجه القوة القاتلة التي يمتلكها ​الجيش الإسرائيلي​، صدقوني، لديه أسباب جيدة كي يريد أن يتجنب الشعور بقوة ذراعنا".