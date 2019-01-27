الرئيس السوداني يصل القاهرة للقاء نظيره المصري

وصل الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأحد، إلى القاهرة حيث استقبله نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت الرئاسة المصرية ،في بيان، إن مؤتمراً صحفياً مشتركاً سيعقد بعد ظهر الأحد عقب لقاء الرئيسين السيسي والبشير.

تأتي هذه الزيارة فيما دعا تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات ضد البشير، إلى تنظيم اعتصامات في جميع ساحات البلاد اليوم الأحد تليها تظاهرات يومية حتى يوم الأربعاء.

وكان التجمع نفسه، الذي يضم أطباء ومدرسين ومهندسين، دعا المحتجين إلى تظاهرات ليلية السبت. وذكر شهود أن بعض المحتجين حاولوا التجمع في بعض مناطق العاصمة الخرطوم ليلاً لكن لم تحدث تظاهرات كبيرة في العاصمة أو في أم درمان.

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وتهز احتجاجات السودان منذ 19 ديسمبر، عقب قرار الحكومة رفع سعر الخبز. وقد سقط خلالها ثلاثون قتيلاً، بحسب آخر حصيلة رسمية أوردتها الحكومة.

والشهر الماضي، شهدت الخرطوم اجتماعا على مستوى وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات في مصر والسودان.

في غضون ذلك، تلقت السلطات السودانية دعم القاهرة مع تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في ختام لقاء مع البشير في الخرطوم في نهاية ديسمبر الماضي، أن "أمن واستقرار السودان من أمن مصر واستقرارها".

وقال شكري إن بلاده "تثق في أن السودان سيتجاوز الظروف الحالية".