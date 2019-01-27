الجيش اليمني يستعيد مناطق ومواقع جديدة في صعده

أعلن الجيش اليمني استعادته مناطق ومواقع جديدة في مديرية حيدان غربي محافظة صعده شمالي اليمن، عقب معارك ضارية خاضها مع ميليشيات الحوثي .

وقال مصدر عسكري يمني وفقاً لموقع سبتمبر التابع لوزارة الدفاع اليمنية: "إن وحدات من الجيش تابعة لألوية العروبة بقيادة العميد عبدالكريم السدعي، فرضت سيطرتها خلال معارك الأيام الماضية على جبال النغيرة والصافية والضرائب والعشش والمسواح ووادي الصافية وتباب وادي خلب وكوع مران".

وذكر المصدر أن الوية العروبة استعادت أيضاً قرى المروة والشعب وبيت جيلان والمفجر والكسارة وصولاً إلى طريق الرمادية ومفرق جمعة بني فاضل، وأسفرت المعارك عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي بينهم قيادات ميدانية وتدمير عدد كبير من الآليات القتالية التابعة لها.

وفي مديرية رازح بذات المحافظة، تمكنت قوات يمنية، من السيطرة على تبة شبان وموقع سوار وعدداً من التباب المطلة على العريشة عقب شن هجوم مباغت على مواقع ميليشيات الحوثي هناك.

وفي السياق ذاته نجح الفريق الهندسي التابع للواء من انتشال أكثر من ثلاثين عبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي في القرى والطرقات.