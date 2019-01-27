الجامعة العربية تدين هجوم المستوطنين الإسرائيليين على قرية المغير برام الله

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أدانت جامعة الدول العربية، هجوم المستوطنين الإسرائيليين، على قرية المغير شمال شرق رام الله، مساء أمس السبت، مما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، السفير سعيد أبو علي في تصريح له اليوم إن هذه الجرائم تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياسة
وعد أن ما يجري في "المغير" من إعدامات ميدانية واصابات خطيرة للعشرات بالرصاص الحي ما هي إلا بداية الحملة الانتخابية
وطالب السفير أبو علي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتوفير حماية دولية للشعب العربي الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان وظلم الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني وقيادته ستبقى صامدة بدعم وإسناد الأمة العربية جمعاء ولن تتنازل عن الحقوق الثابتة وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها مهما بلغت الجرائم الإسرائيلية.
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