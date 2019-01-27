السعودية تدين الهجومين المزدوجين بالقنابل على كنيسة بجنوب الفلبين

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، الهجومين المزدوجين بالقنابل، اللذين استهدفا إحدى الكنائس بجنوب الفلبين، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية
يذكر أن تفجيرين استهدفا كنيسة جنوبي
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