السعودية تدين الهجومين المزدوجين بالقنابل على كنيسة بجنوب الفلبين

وكالات :

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، الهجومين المزدوجين بالقنابل، اللذين استهدفا إحدى الكنائس بجنوب الفلبين، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية

السعودية موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين.يذكر أن تفجيرين استهدفا كنيسة جنوبيالفلبين، في وقت سابق اليوم، التفجير الأول بكنيسة داخل كاتدرائية جولو في إقليم سولو جنوب الفلبين خلال قداس اليوم الأحد، والثاني في ساحة انتظار السيارات التابعة للكنيسة، وأفادت تقارير إخبارية بارتفاع حصيلة ضحايا انفجار القنبلتين إلى 27 قتيلا و77 مصابا.