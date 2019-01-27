قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد : إن الولايات المتحدة تسعى بجدية لإحلال السلام في أفغانستان لمنعها من أن تصبح ملاذًا آمنًا للإرهاب الدولي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف بومبيو - في تغريدة بثها على موقع التواصل
وكان المبعوث الأمريكي لدى أفغانستان زلماي خليل زاد قد وصف في وقت
وكانت طالبان نفت من جانبها أن تكون قد اتفقت مع مسئولين أمريكيين على وقف إطلاق النار وإجراء محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: واشنطن سعت بجدية لإحلال السلام في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.