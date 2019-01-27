بومبيو: واشنطن سعت بجدية لإحلال السلام في أفغانستان

وكالات :

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد : إن الولايات المتحدة تسعى بجدية لإحلال السلام في أفغانستان لمنعها من أن تصبح ملاذًا آمنًا للإرهاب الدولي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف بومبيو - في تغريدة بثها على موقع التواصل

الاجتماعي (تويتر): "إنه بالعمل مع الحكومة الأفغانية وكل الأطراف المعنية فإن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز سيادة أفغانستان واستقلالها ورخائها".وكان المبعوث الأمريكي لدى أفغانستان زلماي خليل زاد قد وصف في وقتسابق الاجتماعات التي عقدت مؤخرا بمشاركة ممثلين عن حركة طالبان بأنها كانت مثمرة أكثر من سابقاتها .. مشيرا إلى ضرورة عقد حوار بين الأطراف الأفغانية ووقف إطلاق النار بشكل شامل.وكانت طالبان نفت من جانبها أن تكون قد اتفقت مع مسئولين أمريكيين على وقف إطلاق النار وإجراء محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية.