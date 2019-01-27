الدفاع الفنزويلية تصف انشقاق الملحق العسكري في واشنطن بـ"الخيانة الوطنية العظمى"

وزارة الدفاع الفنزويلية

وكالات :

وصفت وزارة الدفاع الفنزويلية انشقاق الملحق العسكري بسفارة البلاد في واشنطن خوسيه لويس سيلفا ورفضه الاعتراف بنيكولاس مادورو رئيسا لفنزويلا وإعلان تأييده لرئيس البرلمان خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، بأنه "خيانة وطنية عظمى"،وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت المصادر ، أن الوزارة نشرت صورا للكولونيل

سيلفا، على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وتحمل كلمة "خائن".وكان الملحق العسكري في السفارة الفنزويلية بواشنطن قد أعلن، الليلة الماضية، قطع علاقته مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، داعيا عناصر القوات المسلحة في البلاد إلى الاعتراف برئيسالبرلمان المعارض خوان جوايدو كرئيس شرعي.يذكر أن رئيس البرلمان المعارض خوان جوايدو نصب نفسه يوم الأربعاء الماضي رئيسا مؤقتا للدولة بدعم من الولايات المتحدة التي اعترفت، مع عدد من الدول الأخرى، به رئيسا بعد دقائق من إعلان نفسه رئيسا، وطالبت الرئيس الشرعي مادورو بتسليمه السلطة وعدم السماح بأعمال عنيف ضد المعارضة.. وفي المقابل، أعلن مادورو أنه الرئيس الدستوري الشرعي للبلاد.