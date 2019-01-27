الخارجية الفلسطينية: شعبنا يدفع ثمنًا باهظًا لتقاعس المجتمع الدولي تجاه إرهاب المستوطنين

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الإرهاب اليهودي بأشكاله المختلفة وجرائمه، مشيرة إلى أن المطلوب وأمام هذه التعابير والمظاهر التي نشاهدها يوميا أن نتحرك جميعا، وأن تواظب القرى والبلدات الفلسطينية على تشكيل لجان الحراسة والتنسيق فيما بينها، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وطالبت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الأحد المجتمع الدولي بالتحرك سريعا
وأضافت أن تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين أصبح أمرا متكررا وسائدا بدل أن يكون حالة شاذة أو عابرة، حيث استجمعت عصابات المستوطنين الإرهابية قوتها من خلال الدعم الذي تحصل عليه من الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة وبحماية معززة من قوات الاحتلال، لتقود هجمات إرهابية على أطراف القرى والبلدات الفلسطينية أو مهاجمة أراضي المواطنين الفلسطينيين المزروعة بالأشجار أو إغلاق الطرق لتعطيل حركة الفلسطينيين وتعكير سبل العيش أو إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين العزل.
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