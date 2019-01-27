قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين من بيت لحم ورام الله

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وكالات :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد 9 مواطنين فلسطينيين من محافظتي بيت لحم ورام الله، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر نادي الأسير في بيان اليوم أنه تم اعتقال 6 مواطنين من بلدتي نعلين وترمسعيا

بمحافظة رام الله بالإضافة إلى 3 مواطنين من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم.واندلعت مواجهات اليوم بين عشرات الشباب وقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة ترمسعيا، شمالرام الله.وأفادت مصادر فلسطينية بقيام قوات الاحتلال التي نصبت حاجزًا طيارًا على مدخل البلدة، بإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب هؤلاء الشباب، الذين تجمهروا بانتظار وصول جثمان شهيد المغير حمدي النعسان.وكان موكب تشييع الشهيد النعسان قد انطلق صباحا من أمام مجمع فلسطيني الطبي بمدينة رام الله.