تركيا تدعو إلى حل مشكلة فنزويلا بشكل سلمي

دعا وزير الخارجية التركي، مولوود جاويش أوغلو، اليوم الأحد، جميع الدول إلى المساهمة بشكل سلمي في حل مشكلة فنزويلا، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.
وقال الوزير بأنطاليا، اليوم الأحد: "ينبغي على الجميع المساهمة بحل المشكلة في فنزويلاعن طريق الحوار وبشكل سلمي".
وأشار إلى أن "دول الاتحاد الأوروبي يدلون بتصريحات تتنافى مع قيمهمومبادئهم بسبب ممارسة الولايات المتحدة الضغط عليهم"،
كانت احتجاجات قد بدأت يوم الأربعاء الماضي في كاراكاس، ضد الرئيس الحالي لفنزويلا، نيكولاس مادورو.
وفي نفس اليوم، أعلن رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيس مؤقتا للبلاد.
واعترفت الولايات المتحدة، البرازيل، كندا، الأرجنتين، شيلي،
كما أعلنت كل من: المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف بـ خوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد إذا لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا في غضون 8 أيام، وهو ما قوبل بالرفض من روسيا والصين وتركيا ودول أخرى ساندت الرئيس مادورو.
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