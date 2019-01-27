خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 101 قاضٍ بوزارة العدل

تبوك - عبد المنعم البراشي :

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بترقية وتعيين 101 قاض بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، حيث شمل الأمر الملكي الكريم ترقية (84) قاضيا، وتعيين (17)

قاضيا.

وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: «إن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقية وتعيين؛ يأتي امتدادا

للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء، سائلاً الله أن يَجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله وسنة نبيه محمد».