خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 101 قاضٍ بوزارة العدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا بترقية وتعيين 101 قاض بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، حيث شمل الأمر الملكي الكريم ترقية (84) قاضيا، وتعيين (17)قاضيا.
وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: «إن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقية وتعيين؛ يأتي امتدادا
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