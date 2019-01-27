روسيا تعيد كتيبة تابعة للشرطة العسكرية من سوريا إلى داغستان

وكالات :

أعلن فاديم أستافييف، رئيس الدائرة الصحفية للمنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا، أن كتيبة الشرطة العسكرية رقم "58" التابعة للجيش الروسي في المنطقة العسكرية الجنوبية، والتي أدت مهامها في سوريا، عادت إلى مكان "الانتشار الدائم " في جمهورية داغستان،

وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.ونقل عن أستافييف قوله اليوم الأحد، إن حوالي ثلاثمائة جندي من المنطقة العسكرية الجنوبية، عادوا إلى ثكناتهم بعد الانتهاء بنجاح من مهمات خاصة في سوريا.وقد أدت تلك القوات مهام حراسة المنشآت الهامة لتشكيلات القوات الروسية، وضمان سيادة القانون والنظام ، وسلامة المدنيين في المناطق المحررة، ومرافقة القوافل الإنسانية ، والحفاظ على الأمن خلال الأعمال الإنسانية.وقد وصل الجنود على متن طائرات النقل العسكرية "إيل- 76 " التابعة للقوات الجوية الروسية، إلى مطار "موزدوك " في أوسيتيا الشمالية.