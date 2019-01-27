بالصور والفيديو.. شواء كلب يثير فزع أطفال أستراليا

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استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - انتابت الصدمة أطفال أستراليا بعد أن قام حقوقيون مناصرون لحقوق الحيوان بشواء كلب غير حقيقي في أحد أكثر مناطق سيدني ازدحاما.

الحيلة تم تنفيذها على أيدي نشطاء ينتمون لمؤسسة "ايثيكال تريتمنت اوف أنيمالز" (التعامل الأخلاقي مع الحيوانات) في مركز تسوق "بيت ستريت" وسط سيدني الخميس.

وتحتج المنظمة ضد تناول اللحوم متوجهين بالسؤال التالي " إذا كنتم ترفضون أكل لحوم الكلاب، لماذا تأكلون الضأن إذن؟"

كما طالب النشطاء بضرورة الاتجاه إلى أنظمة الغذاء النباتية بعيدا عن تناول اللحوم".

وقام النشطاء بشواء كلب مزيف أشبه بالحقيقي بجانب الزيت والبصل والمشروم.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان: " فكرة شواء كلب تغضب الأستراليين في نفس الوقت الذي تتعرض فيه ملايين الحيوانات إلى معاناة فظيعة حيث يتم قتلها من أجل صناعة اللحوم".

وطالبت المنظمة أي شخص شعر بالاشمئزاز من فكرة شواء الكلاب بتوجيه نفس العاطفة تجاه الحيوانات الأخرى".

ومضت تقول: " بصفتنا الإنسانية نشعر بالتعاطف مع الحيوانات لكننا تعلمنا أنه لا توجد مشكلة في استعباد وتناول لحوم بعضها دون أن نمنح لأنفسنا فرصة التفكير الفردي في ذلك".

لكن حيلة المنظمة بشواء كلب غير حقيقي أفزعت صغار السن الذين تجمعوا لمشاهدة ما يحدث.

الحيلة تم تنفيذها على أيدي نشطاء ينتمون لمؤسسة "ايثيكال تريتمنت اوف أنيمالز" (التعامل الأخلاقي مع الحيوانات) في مركز تسوق "بيت ستريت" وسط سيدني الخميس

تحتج المنظمة ضد تناول اللحوم متوجهين بسؤال إلى العامة: " إذا كنتم ترفضون أكل لحوم الكلاب، لماذا تأكلون لحم الضأن إذن

حيلة المنظمة بشواء كلب غير حقيقي أفزعت صغار السن الذين تجمعوا لمشاهدة ما يحدث.