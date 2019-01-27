وظائف جنسية في معرض جامعة برايتون الأسترالية

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - إذا كنتي مستعدة للدراسة هذا العام وتبحثين عن وظيفة بدوام جزئي لتعينك على المصروفات، فلست وحدك.

وإذا كنت تستعدين للدراسة، وتأخذين في اعتبارك إمكانية العمل في مجال الجنس لاستكمال تعليمك فأنت أيضا لست وحدك لكنها وظيفة قد تجعلك تشعرين بالعار والخزي.

وأثير الكثير من الجدل في جامعة برايتون الأسترالية العام الماضي عندما قام فرع "سوسيكس" التابع للمشروع الجنسي "آوت ريتش بروجيكت" بإنشاء كشك له داخل معرض الجامعة السنوي الذي يستهدف الترحيب بالطلاب الجدد.

وفي تغريدة مثيرة للجدل، كتب الفرع المذكور: "إذا كنتي تريدين دفع رسوم دراستك من خلال العمل في مجال الجنس أو تعانين من أجل المواءمة بين الدراسة والعمل، أو لا تعرفين أين تذهبين فنحن هنا من أجلك'.

وبادر الكثيرون بتوجيه انتقادات للجامعة للسماح لهذا المشروع الجنسي بالتواجد في المعرض.

لكن المشروع دافع عن تواجده قائلا في تغريدة أخرى: " نتفهم لماذا يتجه الطلاب إلى العمل الجنسي".

وإذا كان العمل الجنسي أمر لا مفر منه فإن الأفضل هو التركيز على الصحة الجنسية والقانون والحقوق المالية للعاملات قبل امتهانها.

وكشف استطلاع رأي تزايد لجوء الطالبات الأستراليات لصناعة الجنس للصرف على نفقات التعليم والاحتياجات الرئيسية من غذاء ومسكن وخلافه.

وقالت نصف المشاركات في الاستطلاع إن الوظائف العادية تؤثر سلبا على أدائهن الجامعي.

ويبلغ متوسط الدخل السنوي لطلاب أستراليا المنتظمين في الدراسة أقل من 20 ألف دولار، أي أدنى من خط الفقر، وأقل حتى من تكلفة معيشة الطلاب الدوليين الذي حددته وزارة الشؤون الداخلية.