بالفيديو.. قاذفة نووية روسية تنشطر بطريقة مرعبة

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انشطرت طائرة روسية مقاتلة بطريقة مذهلة ومرعبة في آن، قبل أن تنفجر وتندلع بها النيران، وذلك أثناء هبوطها في أجواء ثلجية عاصفة.

وأدى الحادث المرعب إلى مقتل 3 من أفراد طاقم القاذفة النووية الروسية "تو 22 أم 3" الأسرع من الصوت.

ونجا شخص رابع من القاذفة النووية الروسية التي تحطمت أثناء هبوطها في مورمانسك شمالي الدائرة القطبية في ظل حالة تدني رؤية.

ويبدو من شريط الفيديو أن الطائرة تعرضت لما يشبه الارتداد بعد هبوط قوي على مدرج القاعدة العسكرية، ثم ارتطام آخر أدى إلى انشطار الجزء الخلفي من القاذفة.

وتبع ذلك على الفور انفصال قمرة القيادة وانقلابها رأس على عقب بحركة دائرية فيما اندلعت النيران في الجزء الخلفي من القاذفة النووية، وفقا لما نقلته "ديلي ميل" البريطانية.

وفي موسكو، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القاذفة لم تكن تحمل أي نوع من أنواع الأسلحة عند وقوع الحادث في الثاني والعشرين من يناير الجاري.

وشرعت السلطات العسكرية الروسية بالتحقيق في الحادث، بمشاركة فريق من شركة "توبوليف" المصنعة للقاذفة.

وقال الخبير في الملاحة الجوية، فاديم لوكاشيفيتش، إن سبب الحادث على الأرجح وجود رياح عمودية هبت فجأة لحظة هبوط القاذفة وقبل ملامستها مدرج المطار، بحسب ما ذكر لوكالة أنباء "نوفوستي ريا".

الجدير بالذكر أن القاذفة ذات المحركين صنعت إبان الاتحاد السوفيتي في ثمانينيات القرن العشرين، واستخدمت أكثر من مرة خلال الحرب في سوريا.