حدث في مثل هذا اليوم January 27, 2019

أحداث سياسية وعامة
661 - وفاة الإمام علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين وذلك بعد أيام من الطعنة التي تلقاها من الخارجي عبد الرحمن بن ملجم.
1832 - إنطلاق مقاومة الأمير عبد القادر ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر.
1900 - اندلاع ثورة الملاكمين في الصين، والدبلوماسيون الأجانب في بكين يطالبون بتأديب المتمردين.
1926 - الإنجليزي جون بيرد يخترع التلفاز.
1944 - رفع الحصار عن مدينة لينينغراد بعد ما يقارب 900 يوم منذ بدايته وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.
1967 - احتراق حجرة قيادة المركبة أبولو مما أدى لمقتل رواد الفضاء الثلاث المتواجدين على متنها، خلال إجراءات التدريبات على المهمة أبولو 11.
1973 - الولايات المتحدة وفيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية وجماعة الفيت كونغ يوقعون في باريس اتفاقية لإحلال السلام في فيتنام.
1980 - روبرت موجابي يعود من المنفى إلى روديسيا.
1991 - إرغام الرئيس الصومالي محمد سياد بري على التخلي عن السلطة بعد معارك استمرت 4 أسابيع في العاصمة مقديشو.
2006 - زلزال في بحر الباندا بقوة مقدارها 7.7 على مقياس ريختر.
2016 - هيلدا هاين تصبح أول رئيسةٍ لجمهورية جزر مارشال، وأول رئيسة لدولة في أوقيانوسيا.
مواليد
1546 - يواكيم فريدرش، الأمير الناخب لمرغريفية براندنبورغ.
1662 - ريتشارد بنتلي، عالم إلهيات وأديب كلاسيكي وناقد إنكليزي.
1687 - يوهان بالتازار نويمان، مهندس معماري ألماني.
1756 - موزارت، موسيقار نمساوي.
1808 - دافيد ستراوس، كاتب وعالم إلهيات ألماني.
1832 - لويس كارول، كاتب إنكليزي.
1836 - ليوبولد فون زاخر مازوخ، أديب نمساوي.
1850 - إدوارد جون سميث، قبطان سفينة التايتنك.
1859 - فيلهلم الثاني، قيصر ألمانيا.
1860 ـ غابرييله بوسانر، أول امرأة تعمل بالطب في النمسا.
1885 - جيروم كيرن، موسيقي أمريكي.
1903 - جون إيكلس، عالم فيزيولوجيا أسترالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1963.
1910 - ادفارت كارديل، سياسي شيوعي يوغوسلافي.
1918 - تمام حسان، نحوي ولغوي مصري.
1932 - بوريس شاخلين، لاعب أولمبي لرياضة الجمباز من الاتحاد السوفييتي.
1933 - محمد الفايد، ملياردير ورجل أعمال مصري.
1936 - صمويل تينج، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1976.
1944 - ميريد كوريجان، ناشطة سلام من أيرلندا الشمالية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1976.
وفيات
98 - نيرفا، أول الأباطرة الأنطونيين الرومان.
661 - علي بن أبي طالب، رابع الخلفاء الراشدين
1596 - فرنسيس دريك، مستكشف إنجليزي.
1890 - محمد سليم العطار، فقيه ومحدث ومفسر ومدرس سوري.
1901 - جوزيبي فيردي، موسيقار إيطالي.
1951 - كارل غوستاف إميل مانرهايم، رئيس فنلندا.
2003 - محسن زايد، كاتب سيناريو مصري.
2005 - الأميرة فوزية، ابنة فاروق الأول آخر ملوك المملكة المصرية.
2008 - سوهارتو، رئيس إندونيسيا.
2010 -
هوارد زين، مؤرخ أمريكي.
جيروم ديفيد سالينغر، روائي أمريكي.
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