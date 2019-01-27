حدث في مثل هذا اليوم January 27, 2019

أحداث سياسية وعامة

661 - وفاة الإمام علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين وذلك بعد أيام من الطعنة التي تلقاها من الخارجي عبد الرحمن بن ملجم.

1832 - إنطلاق مقاومة الأمير عبد القادر ضد الاحتلال الفرنسي للجزائر.

1900 - اندلاع ثورة الملاكمين في الصين، والدبلوماسيون الأجانب في بكين يطالبون بتأديب المتمردين.

1926 - الإنجليزي جون بيرد يخترع التلفاز.

1944 - رفع الحصار عن مدينة لينينغراد بعد ما يقارب 900 يوم منذ بدايته وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1967 - احتراق حجرة قيادة المركبة أبولو مما أدى لمقتل رواد الفضاء الثلاث المتواجدين على متنها، خلال إجراءات التدريبات على المهمة أبولو 11.

1973 - الولايات المتحدة وفيتنام الشمالية وفيتنام الجنوبية وجماعة الفيت كونغ يوقعون في باريس اتفاقية لإحلال السلام في فيتنام.

1980 - روبرت موجابي يعود من المنفى إلى روديسيا.

1991 - إرغام الرئيس الصومالي محمد سياد بري على التخلي عن السلطة بعد معارك استمرت 4 أسابيع في العاصمة مقديشو.

2006 - زلزال في بحر الباندا بقوة مقدارها 7.7 على مقياس ريختر.

2016 - هيلدا هاين تصبح أول رئيسةٍ لجمهورية جزر مارشال، وأول رئيسة لدولة في أوقيانوسيا.

مواليد

1546 - يواكيم فريدرش، الأمير الناخب لمرغريفية براندنبورغ.

1662 - ريتشارد بنتلي، عالم إلهيات وأديب كلاسيكي وناقد إنكليزي.

1687 - يوهان بالتازار نويمان، مهندس معماري ألماني.

1756 - موزارت، موسيقار نمساوي.

1808 - دافيد ستراوس، كاتب وعالم إلهيات ألماني.

1832 - لويس كارول، كاتب إنكليزي.

1836 - ليوبولد فون زاخر مازوخ، أديب نمساوي.

1850 - إدوارد جون سميث، قبطان سفينة التايتنك.

1859 - فيلهلم الثاني، قيصر ألمانيا.

1860 ـ غابرييله بوسانر، أول امرأة تعمل بالطب في النمسا.

1885 - جيروم كيرن، موسيقي أمريكي.

1903 - جون إيكلس، عالم فيزيولوجيا أسترالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1963.

1910 - ادفارت كارديل، سياسي شيوعي يوغوسلافي.

1918 - تمام حسان، نحوي ولغوي مصري.

1932 - بوريس شاخلين، لاعب أولمبي لرياضة الجمباز من الاتحاد السوفييتي.

1933 - محمد الفايد، ملياردير ورجل أعمال مصري.

1936 - صمويل تينج، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1976.

1944 - ميريد كوريجان، ناشطة سلام من أيرلندا الشمالية حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1976.

وفيات

98 - نيرفا، أول الأباطرة الأنطونيين الرومان.

661 - علي بن أبي طالب، رابع الخلفاء الراشدين

1596 - فرنسيس دريك، مستكشف إنجليزي.

1890 - محمد سليم العطار، فقيه ومحدث ومفسر ومدرس سوري.

1901 - جوزيبي فيردي، موسيقار إيطالي.

1951 - كارل غوستاف إميل مانرهايم، رئيس فنلندا.

2003 - محسن زايد، كاتب سيناريو مصري.

2005 - الأميرة فوزية، ابنة فاروق الأول آخر ملوك المملكة المصرية.

2008 - سوهارتو، رئيس إندونيسيا.

2010 -

هوارد زين، مؤرخ أمريكي.

جيروم ديفيد سالينغر، روائي أمريكي.