كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان: استجواب برلماني لمسؤولين أمنيين عن العنف ضد المحتجين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمثل مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني صلاح قوش ، ومدير عام قوات الشرطة الطيب بابكر أمام لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان بالبرلمان السوداني خلال 48 ساعة لاستجوابهما بعد استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، والاطلاع على أوضاع المعتقلين الانسانية والصحية .

وذكرت صحيفة "الجريدة" السوادنية في عددها اليوم الأحد أن الاستجواب يعد سابقة استثنائية .

ونقلت الصحيفة عن عضو لجنة التشريع والعدل حسن دكين أن "رئيس المجلس الوطني إبراهمي أحمد عمر وافق على استدعاء المذكورين"، متوقعاً مثول المسؤولين الأمنيين أمام اللجنة خلال 48 ساعة.

وأوضح أن الجلسة ستناقش هوية الوحدات الأمنية التي تعاملت مع المحتجين بالقوة المفرطة، والأضرار في الأرواح، والممتلكات وأحداث مستشفى أم درمان، وأوضاع المعتقلين من النواحي الصحية والانسانية.

وأعلن دكين عن لقاء مرتقب يجمع لجنة العدل مع النائب العام حول لجان التحقيق وسير عملها وسرعة تقديم البلاغات للقضاء.

ويشهد السودان احتجاجات بسبب تردي الاوضاع الاقتصادية منذ 19 ديسمبر الماضي، خلفت 30 قتيلاً، بحسب البيانات الحكومية.