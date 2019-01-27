كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مادورو" يعلن انفتاحه للحوار ولا يستبعد الاجتماع مع "ترامب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في مقابلة مع CNN Turk اليوم الأحد إنه منفتح للحوار مع المجتمع الدولي، إلا أنه أكد أن زعيم المعارضة خوان جوايدو خرق الدستور بإعلان نفسه رئيسًا.

وقال "مادورو" إنه قد يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما حث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إلغاء إنذارهم النهائي الذي يطالب بإجراء انتخابات جديدة في فنزويلا في غضون ثمانية أيام.

وتأتي تصريحات مادورو بعد إعلان خوان جويدو، رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية التي تسيطر عليها المعارضة، يوم الأربعاء الماضي، أنه رئيس فنزويلا المؤقت.