كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير إسرائيلي سابق: نحن أمام فشل استراتيجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عضو الكنيست، عامير بيرتس، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، إننا أمام فشل استراتيجي كبير وواضح.

ونشر عامير بيرتس، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم، الأحد، جاء فيها أن بلاده أمام فشل استراتيجي كبير، وبأن حركة حماس تمسك بتلابيب اللعبة السياسية والعسكرية في قطاع غزة.

وأوضح بيرتس، الذي شغل منصب وزير الدفاع، إبان الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، صيف 2006، أن حركة حماس تملي قواعد اللعبة على بلاده، ولا يوجد لدى حكومة بلاده خطة جاهزة للتعاطي مع قطاع غزة.

وذكر عامير بيرتس أن كان من الأجدى لإسرائيل بدلا من تحويل "غسيل الأموال" المباشرة إلى حماس، المطالبة بنقل الأموال القطرية بطرق أخرى.

وأضاف عامير بيرتس، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، عضو الكنيست عن حزب "العمل" المعارض، ورئيس المعارضة الإسرائيلية الأسبق، أن نتنياهو يسير وراء مع القواعد التي وضعها يحيى السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة.