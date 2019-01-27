كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتنياهو يرد على تهديدات حسن نصر الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تصريحات الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، التي هدد فيها "إسرائيل" أمس السبت.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ظهر اليوم، الأحد، عن نتنياهو قوله ردا على حسن نصر الله: "إنه محرج جدا من نجاحنا الهائل في عملية درع الشمال".

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وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لقد بذلت عناصره الكثير من الجهد في حفرهم للأنفاق، وفي غضون ثلاثة أسابيع حرمناه تماما منها، ونصر الله محرج ماليا من أن العقوبات على إيران ستخفض ميزانيتها لحزبه".

يشار إلى أن تصريحات نتنياهو جاءت خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، صباح الأحد من كل أسبوع.

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، قد قال في مقابلة عبر قناة "الميادين"، مساء أمس السبت، إن الأنفاق التي اكتشفتها إسرائيل الشهر الماضي تحت أراضيها قرب الحدود مع لبنان موجودة "منذ سنوات طويلة".

وحذر نصر الله، إسرائيل، من أن "أي عملية عسكرية ستقوم بها إسرائيل على لبنان سيتم التعامل معها على أنها إعلان حرب"، متوعدا بـ"الرد بقوة"، في وقت أشار نصر الله إلى أن "الحزب بات يملك صواريخ دقيقة كافية يمكنها ضرب أي موقع".