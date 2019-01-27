كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يعتبر "جو بايدن" أخطر منافسيه فى انتخابات 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لخوض فترته الثانية في الرئاسة فى انتخابات 2020، بينما ينظر إلى نائب الرئيس السابق أوباما، باعتباره أكبر تهديد له.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم الأحد، أن ترامب ينظر إلى بايدن على أنه "أخطر خصم محتمل" في السباق الرئاسي لعام 2020.

ولم يعلن السيناتور السابق بايدن عن قراره بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة حتى الآن، إلاّ أنّ شقيقه الصغير فرانك بايدن صرح لصحيفة "بالم بيتش بوست" بأنه يفكر فى ذلك، ويدعمه جميع أعضاء العائلة.

في وقت سابق من هذا الشهر كان الديموقراطى بايدن "في المراحل الأخيرة لتقرير ما إذا كان سيترشح للرئاسة أم لا، وقال لأنصاره أيضاً، إنه يشك فى قدرة المنافسين الديمقراطيين الآخرين على هزيمة الرئيس ترامب"، وفقاً لتقرير صحيفة نيويورك تايمز.

وبصرف النظر عن اليد اليمنى لأوباما، يتركز اهتمام ترامب أيضاً على السيناتور إليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس، بعدما أعلنت بدء حملتها للانتخابات الرئاسية لها يوم 31 ديسمبر الماضى.

ويوم الجمعة، أعلن ترامب أن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري صوتت بالإجماع على دعمه في انتخابات 2020 المقبلة، وهو يراقب بالفعل المنافسين المحتملين.

كما يركّز مستشاريه أيضا على سيناتور كاليفورنيا كامالا هاريس، الذي أعلن الأسبوع الماضي حملته الرئاسية وبيتو أورورك المحتمل، المرشح السابق في مجلس الشيوخ ولاية تكساس، الذي لم يعلن بعد محاولة عام 2020.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن بايدن جاء في مرتبة أعلى من ترامب وغيره من المتنافسين الديمقراطيين المحتملين في تصنيف الأفضل، وفقاً لتحليلات شركة "إيه أو إل".