كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبعوث الأمم المتحدة يدين هجمات المستوطنين اليهود فى الضفة الغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، اليوم الأحد، حادث وفاة فلسطيني في أعمال شغب من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، ووصفه بأنّه "صادم وغير مقبول".

ووفقاً لوكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، دعا نيكولاي ملادينوف، إسرائيل إلى وضع حد لعنف المستوطنين وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.

واستشهد حمدي نعسان، 38 عاماً، يوم السبت في محيط بلدة المغير، بالقرب من رام الله، ووفقا للفلسطينيين، أطلق المستوطنون النار عليه.

وجاءت أعمال العنف بعد أيام من اتهام إسرائيل لمراهقة يهودية بقتل امرأة فلسطينية في الضفة الغربية.

ويعيش أكثر من 400 ألف شخص في مواقع إسرائيلية في الضفة الغربية، وهي منطقة احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.