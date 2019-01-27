كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائبة الكونجرس "إلهان عمر" تواجه انتقادات لدعم حكومة مادورو فى فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واجهت عضوة الكونجرس الأمريكي الجديدة إلهان عمر، انتقادات شديدة الأسبوع الجارى بعد تصريحات لها تظهر الدعم لنظام نيكولاس مادورو في فنزويلا.

واتهمت عمر، الولايات المتحدة بدعم انقلاب ودعم مرشح "اليمين المتطرف" خوان جوايدو، الذى أعلن نفسه رئيس فنزويلا المؤقت، لتخالف بذلك وجهات نظر جميع ألوان الطيف السياسي في الولايات المتحدة، حيث يوجد إجماع واسع النطاق على أن مادورو أساء استخدام سلطته، وأن المعارضة القائد خوان جوايدو، يحظى بتأييد واسع داخل الولايات المتحدة.

وقالت عمر فى تغريدة عبر موقع تويتر: "إنّ دعم الولايات المتحدة للانقلاب في فنزويلا ليس حلاً للقضايا الرهيبة التي يواجهونها، إن جهود ترامب لتشكيل معارضة صريحة لن تؤدي إلا إلى إثارة العنف وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة".

وتعرضت عمر للانتقادات بسبب هذه التغريدة، ولإعادة تغريدتها من قبل الناشطة الصحفية المثيرة للجدل "رانيا خالق"، التى توقعت مواجعتها هجمات خبيثة من مؤيدى محاولة انقلاب ترامب ضد حكومة فنزويلا.



