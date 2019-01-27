فتح معبر رفح أمام عودة العالقين إلى غزة

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فتحت السلطات المصرية، اليوم الأحد، معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة، في اتجاه واحد أمام عودة العالقين إلى غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم الأحد، أن السلطات المصرية فتحت البوابة الرئيسية لمعبر رفح لعودة المواطنين من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني من المعبر وذلك في اتجاه واحد.

وأغلقت السلطات المصرية المعبر في الاتجاهين يوم الخميس الماضي، تزامناً مع الذكرى السنوية الثامنة لثورة 25 يناير.