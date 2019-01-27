كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتح معبر رفح أمام عودة العالقين إلى غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فتحت السلطات المصرية، اليوم الأحد، معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة، في اتجاه واحد أمام عودة العالقين إلى غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم الأحد، أن السلطات المصرية فتحت البوابة الرئيسية لمعبر رفح لعودة المواطنين من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني من المعبر وذلك في اتجاه واحد.
وأغلقت السلطات المصرية المعبر في الاتجاهين يوم الخميس الماضي، تزامناً مع الذكرى السنوية الثامنة لثورة 25 يناير.
كانت هذه تفاصيل خبر فتح معبر رفح أمام عودة العالقين إلى غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.