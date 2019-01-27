وزارة الصحة تخرج عن صمتها في قضية فيروس انفلونزا الخنازير في المغرب

بعد ذيوع خبر إصابة امرأة حامل بفيروس انفلوانزا الخنازير، ونقلها من فاس إلى مصحة خاصة في الدار البيضاء من أجل العلاج، خرجت وزارة الصحة عن صمتها لتطمئن المغاربة.

وأفادت وزارة أنس الدكالي، في بلاغ لها، قبل قليل، أن الوضعية الوبائية لمختلف فيروسات الأنفلونزا الموسمية بالمغرب جد عادية ولا تدعو للقلق، مؤكدة أن “تسجيل حالات الإصابة بفيروس الأنفلونزا الموسمية اش1ن1 تعتبر عادية”، حيث أن المنظومة الوطنية لليقظة والمراقبة الوبائية “تسجل سنويا حالات الإصابة بهذا الفيروس خلال موسم البرد، كما هو ملاحظ بباقي دول العالم”.

وأوضحت وزارة الصحة أنها تقوم بتعزيز المراقبة الوبائية والمخبرية لهذا الداء خلال موسم البرد كل سنة، ونصحت المواطنات، بالتلقيح ضد هذا المرض خاصة بالنسبة اللنساء الحوامل كيفما كان عمر حملهن، والأطفال بين 6 أشهر وخمس سنوات، والأشخاص المسنون البالغون 65 سنة فما فوق.

