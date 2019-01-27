ديوكوفيتش يهزم نادال ويفوز باستراليا المفتوحة للتنس لسابع مرة

سحق الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، اليوم الأحد، منافسه الاسباني رفائيل نادال 6-3 و6-2 و6-3 ليفوز باستراليا المفتوحة للتنس لسابع مرة وهو رقم قياسي ي ويتوج بلقبه 15 إجمالا في البطولات الأربع الكبرى. وتفوق ديوكوفيتش (31 عاما) على السويسري روجر فيدرر وروي إيمرسون وكلاهما فاز بلقب استراليا المفتوحة ست مرات.

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